「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）中継するＮＨＫで解説を務める元日本代表の本田圭佑が、同世代の長友佑都の途中出場に心境を明かした。長友は後半３０分に中村敬斗に代わってピッチへ。日本選手初のＷ杯５大会連続出場を果たした。ピッチ脇からの情報で長友が準備していると聞いた本田は「マジで？」と驚きの声。「佑都と誰？１人？」と質問した。渡辺と２人だと知り「じゃ