世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。6月20日（土）の放送では、ハワイ島のカイルア・コナが特集された。【映像】カヌーに魅せられたハワイアンの女性「恋に落ちたとでもいうか…」ハワイ島の西側、カイルア・ベイ。海上でさっそうとパドルを漕ぐのは、ハワイアンのメラニー・ケレコリオさんだ。メラニーさんがカヌーに魅せられたのは、50年以上前のことだったという。「恋に落ちたとでもいうか…海が大好きなの」