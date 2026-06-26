サブウェイの公式Xでは、2026年6月30日まで使える対象メニュー100円引きのクーポンを投稿しています。期間中は何度でもクーポン使える5月13日から期間限定で登場しているタコスサンド。公式Xで3種のタコスサンドのセットが100円引きになるクーポンが公開されています。100円引きになるタコスサンドのセットは以下の通り。・メキシカンミートタコス ポテトドリンクセット・ざく切りサルサタコス ポテトドリンクセット・濃厚チーズタ