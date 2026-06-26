パワーエックスが大幅反発している。２５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を３８０億円から４００億円（前期比２．１倍）へ上方修正したことが好感されている。蓄電システム事業における足もとの受注状況や、生産の進捗などを受けて売上高見通しを再精査したという。なおサーバー機器、蓄電システム、電源・冷却設備その他の検証設備を含む追加投資を行うため、営業利益２０億