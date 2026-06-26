トレックス・セミコンダクターが全体リスクオフ相場に逆行し、一時５．７％高と値を飛ばした。５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現で上値指向が強い。電源ＩＣで強みを発揮するファブレスメーカーだが、アナログ半導体のエキスパートでもあり、近年はＡＩデータセンターのインフラ加速を背景に持ち前の小型化・省電力技術で商機が高まる方向にある。２７年３月期はトップラ