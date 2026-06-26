ソフトバンクグループが３日ぶりに急反落している。ソフトバンクＧが出資する米オープンＡＩに関して、ＩＰＯ（新規株式公開）を来年まで延期すること検討していると、米紙ニューヨーク・タイムズが現地時間２５日に報じた。ソフトバンクＧ株については前日に大幅高となった反動に加え、オープンＡＩの上場シナリオを巡る不透明感が意識される格好となり、売りが優勢となった。 出所：MINKABU