平和堂は大幅反落。２５日取引終了後、第１四半期（２月２１日～５月２０日）連結決算を発表。売上高は１１２１億９９００万円（前年同期比３．４％増）、純利益は１１億８６００万円（同４５．３％減）だった。新店や既存店が伸長した一方、粗利益率が低下。営業外収益や特別利益を計上した前年同期の反動もあった。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS