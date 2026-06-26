午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９４１、値下がり銘柄数は５５９、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に建設、石油・石炭、金属製品、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは情報・通信、電気機器、その他製品など。 出所：MINKABU PRESS