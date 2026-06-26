サッカーワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組・日本―スウェーデン戦が米テキサス州ダラスで行われた。試合中、FIFA公式XではW杯史上最多の観客数となったことを発表した。FIFA公式Xでは「360万53572026年W杯は史上最多観客動員大会となった！」と伝えられた。これまでの最多観客数は1994年アメリカ大会の358万7538人。まだグループリーグ（GL）の段階だが、これを更