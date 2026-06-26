米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。元日本代表の本田圭佑がNHKで解説を務めた。後半30分、39歳の長友佑都が夢舞台のピッチに立った。「マジで！？」「いやいや、佑都より俺の方が緊張してる」と本田。「めっちゃ狙って上がると思う」と予想していた。本田は初戦のオランダ戦でNHK解説として