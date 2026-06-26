宮越ホールディングス [東証Ｐ] が6月26日午前(10:00)に業績修正を発表。27年3月期の連結経常損益を従来予想の3.6億円の赤字→4.8億円の黒字(前期は8.3億円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース