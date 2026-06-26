■FIFAワールドカップ2026グループF第3戦チュニジア 1 ー 3 オランダ（日本時間26日、カンザスシティ・スタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦グループステージ最終戦で、グループFの首位・オランダ（FIFAランク8位）がチュニジア（同45位）と対戦し1ー3でオランダが勝利。さらにグループFのもう1試合、日本（同18位）対スウェーデン（同38位）が1ー1で引き分けとなり、オ