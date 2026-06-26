地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、家庭用エアコンなどに使われる「フロン」について、環境省はきょう、排出を抑制する対策の中間とりまとめ案を公表する方針です。地球温暖化の原因となる温室効果ガスの一種で、家庭用エアコンなどに使われるフロンは、最大で二酸化炭素の数千倍を超える温室効果があるとされています。また、エアコンを廃棄する際に一部の業者が適切にフロンを処理せず、大気中に放出されるケースが多