◇W杯北中米大会1次リーグF組オランダ3―1チュニジア（2026年6月25日カンザスシティ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、オランダがチュニジアを3―1で破って勝ち点を7に伸ばし、同組1位で決勝トーナメント（T）進出を果たした。決勝T1回戦ではC組2位のモロッコと対戦する。オランダは開始早々の時間帯に、オウンゴールで先制した。前半3分、右サイドからドゥムフリスがゴー