■FIFAワールドカップ2026グループF日本1−1スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、スウェーデン代表（同38位）と1−1の引き分けとなりグループステージ（GS）を2位通過を決めた。日本は決勝トーナメント進出を決め、1回戦でブラジルと対戦する。グループCでGS1位突破のブラジル。グループCで