電車内で女性の下半身を盗撮したとして、愛知県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、半田署地域課の20代男性巡査長を書類送検していたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。懲戒処分とし、既に退職したという。県警は「公表基準に達していない」とし、処分を発表していない。捜査関係者によると、交番に勤務していた巡査長は1月、スマートフォンで女性の下半身を動画撮影した疑いがある。生活態度に問題があると判断し