サッカーFIFAワールドカップのグループステージF組の第3節が日本時間26日に行われ、日本のグループステージ突破が決定。決勝トーナメント1回戦の対戦相手も決まりました。日本は第3戦のスウェーデンに1−1の引き分け。一方、同時刻に行われたオランダがチュニジアに3−1で勝利しました。F組はオランダが2勝1分の勝ち点7で首位。日本は1勝2分の勝ち点5で2位、スウェーデンが1勝1分1敗勝ち点4の3位、チュニジアが3連敗で勝ち点0の4位