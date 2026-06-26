日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）で日本勢初となる５大会連続出場を記録した。１―１の後半３０分、白のヘッドバンド姿の長友が、ピッチへと送り出させれた。３９歳２８６日となる、自身が持つ日本人としての最年長出場記録を更新した。試合前日には、相手の強力攻撃陣に対して「しっかり止められるコンディションはつくっ