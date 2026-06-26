25日、浜松市中央区の交差点でワンボックスカーが横断歩道を渡っていた女性をはねる事故がありました。女性は頭を強く打ち重傷です。事故があったのは浜松市中央区寺島町の信号のある交差点です。警察と消防によりますと25日午後9時半ごろ、北に向かっていたワンボックスカーが右折する際、横断歩道を渡っていた女性(48)をはねたということです。この事故ではねられた女性(48)は、頭を強く打ち重傷です。警察は、車を