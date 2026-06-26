◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦チュニジア１―３オランダ（２５日、カンザスシティー競技場）ＦＩＦＡランク８位のオランダ代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組３戦目で同４５位のチェニジア代表と対戦し、３―１で勝利し、Ｆ組１位で決勝トーナメントに進出した。戦前は大雨、雷雨の予報もあったが、日本戦と同じ８時（日本時間）から試合はスタート。前半３分にチュニジアのＭＦスヒリのオウンゴールでオランダが先