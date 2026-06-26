◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ースウェーデン（２５日、ダラス競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。後半、ついに長友佑都が投入されると「マジで！？佑都と誰？ＯＫ、ＯＫ！」と興奮しきりの本田。「佑都より俺の方が緊張してるかも知れない」と、つぶやくと「佑都は（Ｗ杯）全部、ピッチに