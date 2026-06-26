ダブル台風や梅雨前線の影響で、関東は週末に大雨が予想される中、東京・新宿の百貨店では風に強い傘などが人気だ。傘のプロは骨の数や持ち方を工夫することで濡れにくくなると話す。風に強い耐風傘や形状記憶タイプが人気25日は1日雨が降り続いた、東京・新宿。台風や梅雨前線の影響で関東はこの週末、大雨の予想となっている。そうした中、東京都内の百貨店「京王百貨店新宿店」にはさまざまな傘がずらりと並んでいた。晴雨兼用