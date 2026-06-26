Prime Videoで2026年7月に配信開始される新着作品が発表され、映画『木挽町のあだ討ち』が7月22日から見放題で最速配信されることが決定した。【写真】カワイイ！木槌回収で1人だけ忘れられる長尾謙杜同作は第169回直木賞、第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の同名傑作時代小説を映画化。木挽町の芝居小屋付近で起きた美談として語られる仇討ちの裏に隠された真実を描く。仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬