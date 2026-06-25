とちぎテレビ 栃木県内で日本と韓国の友好を目的に交流活動を行っている栃木県日韓親善協会の総会が２５日、宇都宮市内で開かれました。 県日韓親善協会は１９７７年に日本と韓国の文化やスポーツなどの交流を通して友好関係を築いていこうと設立されました。 ２５日の総会と講演会は宇都宮市の警備会社、北関東綜合警備保障本社で開かれ、関係者およそ４０人が出席しました。 総会では７月末から韓国の高陽市