福岡を拠点に活動するアイドルグループ「ごちゃっと！」の小日向優花（23）が25日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿をアップした。小日向は「4thDVD発売まで、あと・・・3日」と告知し、小面積のビキニ姿を投稿した。小日向はトレーナーをめくり上げ、美バストをチラリ。カラフルビキニで92センチバストを彩っている。この投稿にフォロワーからは「えちえちダイナマイト」「ゆうかちゃん可愛すぎる！！素晴らしい」「夏がやっ