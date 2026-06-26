FUJIWARA藤本敏史（55）が25日までにインスタグラムを更新。長女と2人でディズニーランドを訪れたことを報告した。藤本は「長女と2人でランドにインパ！せやけど大きなったでほんま笑」とコメントし、長女とディズニーランドを楽しむ様子を投稿。長女の顔は隠されているが、全身ショットで美スタイルを披露している。この投稿にフォロワーからは「娘さんスタイル抜群ですやんママ似の美人さんなんだろうな」「すっかりレディにな