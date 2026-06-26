NHK甲府キャスター黒田麻梨奈が25日までにインスタグラムを更新。線路でのショットを投稿した。黒田キャスターは「普段入ることができない線路がこの日だけ撮影スポットに私はこんな構図で」とコメント。電車を背景にした線路での写真をアップした。写真には「特別な許可を得て撮影しています」と注意書きが記されている。この投稿にフォロワーからは「普段は立入禁止の線路内で写真撮影だなんて、興奮しますね」「写真集出せま