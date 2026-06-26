演歌歌手の千昌夫（79）が25日、インスタグラムを更新。本名と本籍地が記されたヘリコプターのライセンス証を投稿した。「これが僕達の時代のヘリコプターライセンスです。今はクレジットカードサイズ」とつづり、本名“阿部健太郎”と本籍地“神奈川”と記されたライセンス写真を公開。この投稿に「お名前………健太郎さんなのですね」「すごい免許だけど、本名見てさらに、びっくりした」「本籍が岩手ではなく神奈川なんですね」