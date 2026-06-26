元モーニング娘。の石黒彩（48）が25日までにインスタグラムのストーリーズ機能を更新。56歳で亡くなった、夫でLUNA SEAのドラマー真矢さんがプロデュースするラーメン店「天雷軒」で食事をしたことを報告した。石黒は「今日もラーメン#天雷軒」と報告。さらに「ちゃんと推し活」とラーメンと真矢さんのぬいぐるみの写真を添えた。