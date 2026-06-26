サッカー北中米Ｗ杯の１次リーグ第３戦・スウェーデン戦で、１−１の後半３０分にＤＦ長友佑都が交代出場。日本人初の５大会連続Ｗ杯出場を果たした。ＮＨＫの生中継の解説を務める元日本代表ＭＦ本田圭佑は、長友がピッチに立つことが耳に入ると、「おっまじで！佑都！」と興奮気味に反応。「佑都より俺の方が緊張してます」とコメントした。また、Ｘでは「胸熱」「ハンパないやん」「長友きたー！！！」「出るの！？この場