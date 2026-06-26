NHK気象キャスターの久保井朝美（37）が25日までにインスタグラムを更新。フリーアナウンサー黒田菜月（35）、NHK気象キャスター田中美都（36）とのショットをアップした。久保井は「ニュースーンの気象予報士3人で昨年話題になった場所へ」とつづり、トマト畑でのショットや、3人の集合写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「美人3姉妹ですね」「ヤバ綺麗だよ」「眼福です」「仲良しですね」とコメントが寄せられている。