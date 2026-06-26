◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本―スウェーデン（２５日・ダラス競技場）日本（世界ランク１８位）の１次リーグ最終戦、スウェーデン（同３８位）戦は、会場のダラス競技場に７万１３７人が来場。日本の３戦では、最も多い観客がつめかけた。日本は後半１１分、ＭＦ前田大然がＤＦ裏に抜け出して、右足で先制ゴール。初戦のオランダ戦（２△２）、２戦目のチュニジア戦（４〇０）に続く今大会チーム通算７得