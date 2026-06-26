グラビアアイドル西野夢菜（25）が25日までに自身のインスタグラムを更新。入浴動画を投稿した。西野は「#ゆめましゅまろ」とコメント。Fカップ92センチのバストの引き立つ、バンドゥビキニ姿での入浴ショットを投稿した。西野は動画内で「DVD発売まであと2日」と告知し、にっこりと笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーからは「サイコー！」「一緒に入りたい」「ドキっとしました」とコメントが寄せられている。西野はテレビ