◇2026九州オープンゴルフ第3日（2026年6月26日福岡市福岡カンツリー倶楽部＝6599ヤード、パー71）福岡地方は豪雨のため、予定されていた第3ラウンドは中止となり、競技は72ホールから54ホールに短縮された。最終の第3ラウンドは27日に行われる。前日の第2ラウンドを終えて、首位には通算8アンダーで、日本オープン2勝を含むツアー通算5勝を挙げている稲森佑貴（31）、福岡第一高―日本経済大を経てプロ10年目の長田真矩