静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサーが25日までにインスタグラムを更新。アジサイとのショットを公開した。佐々木アナは「静岡県に梅雨入りが発表されてから、半月以上が経ちましたこの季節を彩ってくれる紫陽花水に濡れた艶やかな姿も魅力的でした」とつづり、満開のアジサイとのショットを投稿した。佐々木アナは黒いワンピース姿で、肩から小さなバッグを斜めがけしている。続けて「明日は雨が激しく降る予報ですね。お