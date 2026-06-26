■FIFAワールドカップ2026グループF日本−スウェーデン（日本時間26日、ダラススタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦決勝トーナメント進出をかけスウェーデン（FIFAランク38位）との大一番に臨む日本代表（同18位）。後半30分にDF長友佑都（39）が途中出場し、これで5大会連続出場、日本代表初、そしてアジア選手初の5大会連続でW杯のピッチに立った。後半11分に前田大然（