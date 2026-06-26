台風７号の接近に伴い、土砂災害が発生しているとして、京都府精華町は２６日、危険度が最も高い警戒レベル５の「緊急安全確保」を発令した。同町によると、東畑地区の２３９世帯５２９人が対象。また、同町内では、避難２７９６世帯６０７７人を対象に避難指示（警戒レベル４）も出されている。