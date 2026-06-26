「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦が日本時間26日に行われ、1-1の同点で迎えた後半、長友佑都（39）が途中出場。5大会連続出場の快挙を成し遂げた一方、頭に巻いた“白い”バンドが注目を集めている。両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続いている。同点で迎えた後半30分、中村敬斗に代わって、長友が今大会初出場。頭には真っ白なバンドが巻かれてい