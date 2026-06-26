レースクイーン（レースアンバサダー）でタレントの酒井ゆりや（27）が25日、インスタグラムを更新。レースクイーンの衣装披露イベントでの衣装を紹介した。「ZENTsweeties夏コスお披露目イベント2部ではレトロワンピースを」とつづり、白いハートのボタンが映える真っ赤なワンピース衣装の自撮り写真を公開した。この投稿には「美しい…」「めちゃめちゃ似合っててかわいい」「見てるだけで、ご飯10杯は食べられる笑」などのコ