元HKT48で女優の田中美久（24）が25日までに自身のインスタグラムを更新。大人な水着姿を公開した。田中は「男女共にどの水着が好きかなー？夏がもっと楽しみになっちゃうね！」と問いかけ、ピンクの生地に大きなフリルとセンターに大胆にあしらわれた真っ赤な花柄が目を引く水着をはじめ、白やブラウンといったシックな色合いのセパレートなど、大人な水着スタイルを次々と披露した。この投稿に「これまでと雰囲気の違うオシャレ