【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの辻希美が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの成長した姿を公開した。【写真】39歳5児のママタレ「どんどんお姉さんになってる」2025年誕生の第5子◆辻希美、夢空ちゃんの成長した姿披露辻は「あたち 最近1人でたっち出来るようになったんだよぉ」と添え、室内で撮影した動画を投稿。プレイマットの上にしっかりと立ち、おもちゃを手に微笑む夢空ちゃ