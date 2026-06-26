俳優の村上虹郎さん（29）が元交際相手に暴行し重傷を負わせた疑いで書類送検されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、俳優の村上虹郎さんは2024年、東京・渋谷区の自宅で当時交際していた女性に対し、髪の毛をつかんで顔を殴るなどの暴行を加え、全治1カ月以上の重傷を負わせた疑いが持たれています。2026年に入って被害女性から警視庁に相談があり、捜査していました。村上さんは任意の調べに対し、容疑を認めている