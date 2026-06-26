「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−スウェーデン代表」（２５日、ダラス）日本は長友佑都が後半３０分に交代出場した。代わって中村敬斗が退いた。長友は白のヘアバントをつけて左アウトサイドに入った。長友はＷ杯５大会連続出場となり、日本選手では初めて。前回２２年カタール大会の決勝トーナメント１回戦、クロアチア戦以来のＷ杯出場で、通算１６試合目。