電車内で女性の下半身を盗撮したとして、愛知県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、半田署地域課の20代男性巡査長を書類送検していたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。懲戒処分とし、既に退職したという。