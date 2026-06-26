26日午前7時45分ごろ、山陽新幹線の新神戸駅に停車中の名古屋発博多行きひかり731号の車内で、乗客が所持していたモバイルバッテリーから煙が出たのを乗務員が確認した。車掌が消火活動を行い、バッテリーを車外に搬出。乗客らにけがはなかった。JR西日本によると、新大阪―新神戸の下りで一時運転を見合わせたが、午前8時半ごろ運転を再開した。