日本代表ＦＷ前田大然（２８＝セルティック）が、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）で今大会初ゴールとなる先制点を挙げた。０―０で折り返して迎えた後半１１分、鮮やかな連係から生まれた得点だった。右サイドのＤＦ菅原由勢（ブレーメン）からＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）へ渡ると、中央のＦＷ上田綺世（フェイエノールト）を経由して中央で再びの堂安が裏へ抜け出