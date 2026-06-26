【モデルプレス＝2026/06/26】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が、6月25日までに自身のInstagramを更新。ノーメイクショットを公開した。【写真】「メイクしてなくても強い」ビジュ誇る25歳K-POP美女◆ジゼル、美肌輝くノーメイクショット披露ジゼルは、髪を後ろでまとめたスタイルにTシャツを着用したソロショットを投稿。ノーメイク姿で口に指を添え、カメラを見つめる姿が収められており、透明感の