2026年のチラシとこれまでの過去のお化け屋敷の様子 香川県観音寺市で毎年人気、地元の中学生らによる手作りのお化け屋敷が2026年も7月30日から8月9日までオープンします。 子どもたちに昔ながらの娯楽を楽しんでほしいと、観音寺市子育て支援センターが2018年から開催していて、2026年で8回目です。 会場は観音寺市の子育て支援センター「ほっとはうす萩」です。2026年のテーマは「鬼」で、202