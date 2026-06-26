２６日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比７７８円安の７万１５８７円と反落で始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは上昇したが、ナスダック指数は下落。アップル＜ＡＡＰＬ＞やマイクロソフト＜ＭＳＦＴ＞などが値を下げた。米ハイテク株が値を下げたことを受け、日経平均株価も売り先行で始まった。また、為替は１ドル＝１６１円８０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ