ドル円理論価格1ドル＝161.36円（前日比+0.30円） 割高ゾーン：161.61より上 現値：161.79 割安ゾーン：161.10より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/25161.05 2026/06/24161.46 2026/06/23161.34 2026/06/22160.95 2026/06/19160.73 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動